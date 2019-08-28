Симферополь, , 12:27 — REGNUM

Крымские чиновники обратились в федеральное правительство для решения проблемы охраны школ полуострова. Об этом 28 августа на пресс-конференции в Симферополе заявила министр образования, науки и молодёжи РК Наталья Гончарова.

Росгвардия Rosgvard.ru

«Мы обратились в правительство России о том, что физическая охрана должна осуществляться профессионалами, и надеемся, что мы будем услышаны, чтобы именно Росгвардия осуществляла физическую охрану в заведениях», — уточнила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, более 30% образовательных учреждений Крыма не оснащены тревожными кнопками. При этом лишь десятая часть крымских школ охраняются силами Росгвардии или частных охранных предприятий.