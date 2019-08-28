Владикавказ, , 12:24 — REGNUM

Власти Северной Осетии намерены приобщать детей к игре в шахматы. В школах республики будут созданы шахматные гостиные. На них выделено из бюджета РФ 9 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 28 августа в пресс-службе министерства образования республики. По словам главы ведомства Людмилы Башариной, проект реализуется в рамках национального проекта «Образование» по программе «Успех каждого ребенка». На выделенные средства закуплено необходимое оборудование, в том числе демонстрационная доска с фигурами, столы со встроенной шахматной доской и фигурами и мебель.

Напомним, проект шахматного образования начали реализовать в Северной Осетии в 2018 году. Первыми в нем стали участвовать учащиеся начальной школы.

Читайте также: Глава Ингушетии поручил внедрить в школах шахматное образование