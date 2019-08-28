Оренбург, , 12:20 — REGNUM

В Оренбурге суд встал на сторону местного жителя, который из-за затянувшегося ремонта в квартире, вынудили жить в гостинице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Строительная фирма нарушила договор о проведении ремонта в течение 21 дня. Из-за работ в ванной комнате оренбуржец вынужден был проживать в гостинице и понести непредвиденные расходы.

Досудебная претензия о выплате неустойки и возмещении убытков осталась проигнорированной. Последовал иск в суд.

Судебная инстанция вынесла решение о взыскании со строительной компании в пользу истца около 100 тыс. рублей за нарушение срока выполнения работ: 40 950 рублей неустойки, 1 тыс. рублей компенсации морального вреда, 31,5 тыс. рублей убытков и 18 362 рубля штрафа. Решение вступило в законную силу.