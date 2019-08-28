Орск, Оренбургская область, , 12:09 — REGNUM

В Орске Оренбургской области двое бывших работников автошколы признаны судом пособниками во взяточничестве и получении взятки за незаконные действия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным суда, руководитель и преподаватель теоретического курса передали сотруднику МРЭО ГИБДД России по Оренбургской области от лица курсанта автошколы 15 тыс. рублей за упрощенное получение водительского удостоверения.

Суд приговорил пособников к условному наказанию. Им назначено 10 месяцев с испытательным сроком полтора года для руководителя учебной организации и один год — для преподавателя. Кроме того, руководителю запрещено занимать в течение одного года и одного месяца определенные должности в образовательных учреждениях. В законную силу приговор еще не вступил.