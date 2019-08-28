Челябинск, , 12:07 — REGNUM

Ситуация с увольнением хирургов в больнице свердловского Нижнего Тагила стала возможной из-за недоработки. Такое мнение на пресс-конференции высказал врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

«Это недоработка, это недоработка понятных людей», — сказал челябинский врио.

По его словам, в Челябинской области речь не идёт ни о каком снижении зарплат медиков и ни о каком давлении на них. Чтобы не повторилась нижнетагильская ситуация, ситуацию нужно держать на контроле и областному минздраву, и главврачам.

«Проблемы нужно решать индивидуально и тогда ничего такого не будет», — считает Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шестеро хирургов написали заявления об уходе. Одной из причин стала всё возрастающая нагрузка на них. В течение двух лет врачи били по этому поводу тревогу, и в августе 2019-го ситуация стала критической.

После переговоров с чиновниками пятеро хирургов передумали увольняться. Нагрузку им пересмотрят.

Кроме того, зарплаты хирургов по всей Свердловской области будут проанализированы.

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