Махачкала, , 12:10 — REGNUM

Конкурс проектов, направленных на противодействие идеологии экстремизма и терроризма, объявлен в Дагестане. Пять победителей конкурса получат на реализацию своих проектов по 200 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 28 августа в пресс-службе минмолодежи республики.

Грантами поддержат проекты «по профилактике идеологии экстремизма и терроризма, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, формированию здорового образа жизни детей и молодежи, укреплению российской государственности», рассказали в ведомстве.

Конкурс проводится в три этапа: прием заявок (до 16 октября); экспертиза заявок и заочный отбор финалистов; очная презентация участников финала и определение победителей. Инициаторы конкурса приглашают к его участию общественные, некоммерческие организации и движения, осуществляющие свою деятельность на территории республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Дагестане проводился ежеквартальный конкурс журналистских работ на лучший антиэкстремистский и антитеррористический контент.