Киев, 28 августа 2019, 12:00 — REGNUM
Киевский апелляционный суд освободил главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под личное поручительство, сообщает 28 августа RT.
Отмечается, что на изменение меры пресечения журналисту согласилась украинская прокуратура.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в Киеве проходит заседание суда, на котором решается вопрос об изменении меры пресечения для Кирилла Вышинского.
Напомним, Вышинский находится под стражей с мая 2018 года по обвинениям в государственной измене и оправдании возвращения Крыма в состав России.
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