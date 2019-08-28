Кишинёв, , 11:58 — REGNUM

В столице Молдавии Кишиневе открыт после реставрации памятник Героям-освободителям от фашистских захватчиков. Как передает ИА REGNUM, памятник был восстановлен по инициативе президента Игоря Додона, а на открытии присутствовала делегация России во главе с заместителем председателя Совета Федерации РФ Галиной Кареловой.

Памятник был установлен в Кишиневе 22 августа 1969 года, к 25-летию освобождения Молдавии от фашистской оккупации, а в последний раз его реставрировали в 1975 году.

Открытие отреставрированного монумента приурочено к 75-й годовщине освобождения Молдавии от фашистской оккупации.