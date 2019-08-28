Хельсинки, , 12:06 — REGNUM

Разработчики массового многопользовательского космического симулятора Eve Online провели полномасштабный фестиваль, посвящённый игре, в доме одного из геймеров. Об этом 27 августа сообщило игровое издание Kotaku.

Площадкой для ежегодного мероприятия Fanfest стал дом игрока Лаури из Финляндии. Его посетили как разработчики Eve Online, так и рядовые геймеры.

Напомним, в 2018 году разработчики из CCP Games решили провести ежегодный фестиваль Fanfest в четырёх различных странах (до этого он проходил в Исландии). В качестве площадок для проведения были выбраны Россия, Австралия, Финляндия и Канада.

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