Сеул, , 11:56 — REGNUM

В столице Южной Кореи пройдет международная конференция для представителей водной отрасли International Water Industry Conference. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

По их словам, конференция состоится в пятизвездочном отеле Four Seasons 3 сентября.

Известно, что в данной конференции примут участие представители водной отрасли и правительства Нидерландов, США, Малайзии, Казахстана, Узбекистана, Филиппин, Туниса, Аргентины и Южной Кореи.

«Мы надеемся, что данная конференция поспособствует обмену технологиями управления водными ресурсами между отечественными и зарубежными компаниями, а также развитию международного сотрудничества», — сообщили в министерстве.