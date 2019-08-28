Красногорск, , 11:50 — REGNUM

В Подмосковье до конца 2019 года на осевой разметке 600 участков дорог установят светоотражающие элементы. Общая протяженность оборудованных катафотами дорог составит 160 км, сообщается 28 августа на портале правительства региона.

Как заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, на данный момент светоотражающими элементами типа КД-3 оборудовали 35 км местных дорог общей протяжённостью 50 км. Планируется установить ещё порядка 80 тыс. катафотов на наиболее опасных участках дорог в 37 муниципалитетах области. Гержик также отметил, что Подмосковье — первый регион России, использующий данную дорожную разметку.

Катафоты имеют выпуклую форму и изготовлены из ударопрочного пластика, их видно в тёмное время суток, туман и дождь. При наезде на такую разметку водители чувствуют вибрацию и шум. В министерстве рассчитывают, что нововведение поможет автолюбителям лучше ориентироваться в условиях ограниченной видимости, снизить частоту выездов на полосу встречного движения и избежать тяжёлых аварий.