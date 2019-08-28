Калуга, , 12:33 — REGNUM

Первый в Калужской области информационный терминал для оказания населению телемедицинских консультаций установили в почтовом отделении посёлка Мятлево Износковского района, сообщили 28 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

Первый в Калужской области терминал для оказания населению телемедицинских консультаций установили в посёлке Мятлево Фото министерства здравоохранения Калужской области

По информации ведомства, терминал «Электронный доктор» позволит посельчанам получить очную первичную консультацию врача областной клинической больницы с последующей записью на приём в поликлинику, корректировать лечение, назначенное врачами больницы. По результатам статистической информации, передаваемой «Электронным доктором», появилась возможность определить востребованность получения консультаций специалистов определенного профиля по территориям для организации их последующего выезда в лечебное учреждение. Устройство имеет возможность подключения гарнитуры для соблюдения конфиденциальности, а также встроенный принтер, позволяющий выводить на печать протокол полученной консультации и сканер для передачи врачу медицинской документации. Размеры электронного терминала позволяют устанавливать его в небольших помещениях.

Планируется, что в дальнейшем подобные терминалы появятся и в других населенных пунктах региона. В областной клинической больнице создано специализированное отделение для осуществления телемедицинских консультаций для населения, проживающего в сельской местности.