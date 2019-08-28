Киев, , 11:53 — REGNUM

Обвинения, выдвинутые против главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, безосновательны и абсурдны. Об этом журналист заявил 28 августа во время судебного заседания в Киеве, сообщило информационное агентство Russia Today.

«У меня нет никаких… мотивов скрываться от судебного следствия, поскольку с моей точки зрения… обвинения, которые мне предъявлены, настолько безосновательны и абсурдны, что в моих интересах изучить их в судебном следствии и доказать… очевидную абсурдность и бессмысленность этих обвинений», — рассказал он.

Журналист добавил, что готов по первому требованию являться на судебные заседания, если его освободят из-под стражи.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в Киеве проходит заседание суда, на котором решается вопрос об изменении меры пресечения для Кирилла Вышинского.

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