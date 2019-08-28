Печоры, Псковская область, , 11:47 — REGNUM

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь сегодня, 28 августа, в Успение Пресвятой Богородицы отмечает престольный праздник. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, на празднике присутствуют тысячи паломников из разных регионов России и других стран.

В праздничных мероприятиях в древней обители участвуют также губернатор Псковской области Михаил Ведерников, экс-глава региона, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, представители Псковской епархии и вся монастырская братия. Праздничные богослужения совершает митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Первую божественную литургию он совершил рано утром в Сретенском храме монастыря, после чего в Успенском храме состоялись водосвятный молебен и божественная литургия. Традиция праздникования — крестный ход вокруг монастыря с чудотворной иконой Успения Божией Матери, которая хранится в обители с XVI века: икону перенесут из Успенского храма на паперть Михайловского собора по дороге, выложенной узорами из цветов.

Вечером в Михайловском храме пройдет богослужение в честь Иисуса Христа.

Отметим, что в Псковской области существуют два монастыря, покровительницей и основательницей которых стала Богородица: Псково-Печерский и Святогорский в Пушкинских горах. Успению Божьей матери посвящены три псковских храма Успения с Пароменья, Успения с Полонища и Успения в Бутырках.

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