Томск, , 11:47 — REGNUM

Школы Томской области в минувшем учебном году израсходовали на обеспечение противопожарного режима 45 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM 28 августа в областной администрации, школы региона обновляют системы пожарной безопасности.

По словам заместителя начальника областного департамента общего образования Виктории Скатовой, средства выделялись из областного и муниципальных бюджетов и были потрачены на закупку новых и перезарядку имеющихся огнетушителей, обучение персонала действиям в экстренных ситуациях, техническое обслуживание пожарных водопроводов и специальных систем защиты.

Скатова подчеркнула, что школы региона, а также детские сады и центры дополнительного образования оснащены на 100% системами автоматической пожарной сигнализации, первичными средствами пожаротушения. У 99% школ и 97% детсадов имеется автоматическое дублирование сигнала тревоги на пульт пожарной охраны.

Добавим, о готовности школ в регионах России к 1 сентября читайте в специальной трансляции ИА REGNUM.