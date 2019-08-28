Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM

Тренд на естественную убыль населения не обошел стороной Петербург. Об этом сообщил на заседании городского правительства глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня в Петербурге насчитывается 5 млн 378 тыс. постоянных жителей. По прогнозам Смольного, к 2022 году эта цифра может увеличиться менее чем на 100 тыс. человек — до 5 млн 450 тыс. жителей с учетом мигрантов.

«В стране сформировался тренд на естественную убыль населения. Он в какой-то мере затрагивает и нас», — сказал Москаленко.

В этом чиновник обвинил «демографическую яму 90-х». Кроме того, Москаленко отметил, что сегодня почти 60% рождений приходится на женщин старше 30 лет, тогда как в 2000 году этот показатель составлял лишь 25%. Снижается и количество детей, рожденных одной женщиной.

«С учетом указанных факторов снижение рождаемости скорее всего состоится для Петербурга на 2024−2025 год», — сказал чиновник.

Добавим, в последнее время в Петербурге наблюдался и отток мигрантов из зарубежных стран по экономическим причинам. Тем не менее, по итогам года прирост населения составит 1 тыс. человек.

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Как сообщал Петростат, число родившихся младенцев на 1000 человек населения в Санкт-Петербурге за январь — июнь 2019 года уменьшилось на 9,3%, по сравнению с январем — июнем 2018 года. За январь — июнь 2019 года смертность превысила рождаемость в на 6,4%.