Челябинск, , 11:38 — REGNUM

Проект генерального плана Челябинска содержит неточности. Об этом на пресс-конференции заявил врио губернатора области Алексей Текслер.

Алексей Текслер Kremlin.ru

В частности, он отметил, что одна из площадок названа в проекте как свободная, а там уже стоит микрорайон. Также есть шероховатости в схеме общественного транспорта и т.д.

Отметим, проект был разработан одной из фирм Москвы. Завтра, 29 августа, в кинотеатре имени А.С. Пушкина по нему пройдут публичные слушания. А пока все желающие могут представить в него свои предложения.

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