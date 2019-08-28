Вильнюс, , 11:36 — REGNUM

Религиозная община литовских мусульман-суннитов получила в Вильнюсе земельный участок для строительства мечети, которую планируют построить через 4 года, пишет сегодня, 28 августа, литовский новостной портал 15min.lt.

Мечеть должна быть небольшой, а стоимость строительства в самой общине оценивают в 7−8 млн евро. Площадь земельного участка 8,4 тыс. квадратных метров. На помощь рассчитывают от Турции, Саудовской Аравии, Катара или других мусульманских стран.

Мечеть должна появиться на улице Илгалаукё. Это бывший промышленный район Вильнюса неподалёку от железнодорожного вокзала.