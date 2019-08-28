Курский район, , 11:40 — REGNUM

Курский районный суд Ставрополья обязал отправить в отставку главу Полтавского сельсовета Александра Попенко, которого ранее уличили в сокрытии части имущества в декларации о доходах. Решение местных депутатов, благодаря которому чиновник продолжил занимать руководящий пост, признано незаконным, сообщили ИА REGNUM 28 августа в управлении по информационной политике правительства региона.

Вопрос отставки Попенко ранее был инициирован руководством края. Поводом послужило то, что чиновник не указал в декларации 70 тысяч рублей дохода, транспортное средство, а также подал неверные сведения по пяти банковским счетам.

Власти региона обратились в полтавский совет депутатов с требованием досрочно лишить чиновника полномочий. Но народные избранники отказались исполнять предписание и большинством голосов оставили Попенко в должности.

Однако вмешалась прокуратура, которая выразила протест на решение депутатов. Надзорный орган обратился в районный суд, который признал решение сельсовета незаконным.

Читайте также: Сразу 17 депутатов в Дагестане скрыли доходы и лишились мандатов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дагестане за непредоставление в положенный срок сведений о доходах и имуществе за 2018 год досрочно лишились мандатов сразу 17 членов собрания депутатов Хунзахского района республики.