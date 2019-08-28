Сеул, , 11:27 — REGNUM

Правительство Южной Кореи исследуют морскую воду на фоне сообщений об утечке радиации в КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения страны.

По их словам, пробы морской воды были взяты 23 августа в районе северной разграничительной линии (граница с КНДР в Желтом море). Результаты исследования будут получены примерно через две недели.

Ранее радио «Свободная Азия» ссылаясь на спутниковые снимки сообщило, что завод по обработке урана в Пхёнсане (провинция Хванхэ-Пукто) может сливать грязную радиоактивную воду в ближайшую реку Рёсон (южнокорейский вариант Есон). Позднее веб-портал 38 North подтвердил данную информацию.