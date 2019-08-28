Киев, 28 августа 2019, 11:23 — REGNUM
Руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского доставили в апелляционный суд Киева, заявил адвокат журналиста Андрей Доманский, сообщило 28 августа информационное агентство Russia Today.
По словам адвоката, сегодня суд должен рассмотреть апелляцию защитников Вышинского касательно его содержания под стражей.
Доманский добавил, что обстановка возле суда пока спокойная.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вышинский отказался принимать участие в обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Журналист считает себя невиновным, а признание своей вины — основное требование к участникам обмена.
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