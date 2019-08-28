История вопроса

15.05.2018 сотрудники СБУ ворвались в офис «РИА Новости Украина» в Киеве и провели обыски. В тот же день был задержан глава этого агентства, гражданин России Кирилл Вышинский. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене. 17.05.2018 суд в Херсоне принял решение об аресте Вышинского