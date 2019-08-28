Сингапур, , 11:16 — REGNUM

Альянс по ликвидации пластикового мусора (AEPW), состоящий из 40 компаний по всему миру, обязуется выделить миллиард долларов США на сокращение количества пластиковых отходов в Юго-Восточной Азии, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что альянс обещает инвестировать более 500 млн долларов в ближайшие пять лет.

В альянсе AEPW, головной офис которого находится в Сингапуре, заявили, что фонд будет поддерживать управления отходами в странах Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, Филиппины и Вьетнам, которые стали частью крупнейшей в мире мусорной свалки.

«Юго-Восточная Азия является областью, которой мы хотим уделять большое внимание. Мы хотим сотрудничать с нашими партнерами и акционерами по всему региону посредством инвестиций, чтобы эта проблема была преодолена», — заявил Джим Севард, вице-президент химической компании LyondellBasell, которая является членом AEPW.

В июне Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) признала пластиковые отходы основной проблемой в регионе. АСЕАН также приняла совместную декларацию по борьбе с отходами в океане.

На фоне растущей обеспокоенности потребителей в отношении пластиковых отходов производители товаров, такие как Kraft Heinz, Nestle, Unilever и Henkel, пообещали перерабатывать свою упаковку, повторно использовать ее или создать биоразлагаемую упаковку к 2025 году.

Напомним, с 1950 года люди произвели 9,1 млрд тонн пластика. Эта сумма пропорциональна весу около 90 тыс. Эйфелевых башен в Париже или 1,2 млрд африканских слонов и может похоронить город Манхэттен (США) на глубину двух миль. Около 9% пластика было переработано и 12% сожжено.