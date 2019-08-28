Киев, , 11:06 — REGNUM

Министерство внутренних дел Украины усилит борьбу с контрабандой сигарет и уклонением от уплаты налогов с их продажи. Об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков, сообщило 28 августа информационное агентство «Украинские новости».

«Мы должны положить конец рынку контрабандных сигарет и их контрафактному производству», — подчеркнул Аваков.

По его данным, около половины оптовой и розничной торговли сигаретами на Украине находятся «в тени». Из-за этого только в 2018 году бюджет Украины потерял примерно 2,5 млрд гривен или около $100 млн. К концу 2019 года потери могут превысить 4 млрд гривен.

«На сегодняшний день существует две проблемы. Первая — это поступление контрабандным путем транзитных сигарет на Украину и перемещение их в Европу. Вторая — существование «серых» схем, допускающих уклонение от уплаты налогов», — рассказал заместитель главы национальной полиции Украины Игорь Купранец.

Он отметил, что после обысков, на счета 52 предприятий Украины был наложен арест, поскольку они занимались незаконной конвертацией средств, полученных от незаконных схем на табачном рынке.

Напомним, с 24 по 25 августа только в Закарпатье были предотвращены три попытка контрабанды сигарет с Украины в Европу.

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