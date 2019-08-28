Киев, 28 августа 2019, 11:06 — REGNUM
Министерство внутренних дел Украины усилит борьбу с контрабандой сигарет и уклонением от уплаты налогов с их продажи. Об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков, сообщило 28 августа информационное агентство «Украинские новости».
По его данным, около половины оптовой и розничной торговли сигаретами на Украине находятся «в тени». Из-за этого только в 2018 году бюджет Украины потерял примерно 2,5 млрд гривен или около $100 млн. К концу 2019 года потери могут превысить 4 млрд гривен.
Он отметил, что после обысков, на счета 52 предприятий Украины был наложен арест, поскольку они занимались незаконной конвертацией средств, полученных от незаконных схем на табачном рынке.
Напомним, с 24 по 25 августа только в Закарпатье были предотвращены три попытка контрабанды сигарет с Украины в Европу.
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