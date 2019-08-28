Краснодар, , 10:54 — REGNUM

Восемь человек из Краснодарского края в составе сборной России участвовали в чемпионате рабочих профессий WorldSkills-2019 в Казани. Пять из них привезут домой медали высшего достоинства, ещё двое — серебряные лауреаты. Одним из первых поздравил земляков на своей официальной странице в социальной сети губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили 27 августа в пресс-службе администрации края.

Золотые медали получили Александр Леушин (компетенция «Холодильная техника и системы кондиционирования»), Артём Хасровьян и Роман Сулайманов (компетенция «Мобильная робототехника»), Анатолий Карман и Юрий Сачик (компетенция «Интернет вещей»). Серебро — у Данилы Ткалича и Петра Мичульского в компетенции «Инженерия космических систем».

«Горжусь тем, что у нас такая молодёжь — умная и активная во всех сферах и направлениях. Поздравляю и желаю успехов в реализации задуманного!» — написал глава региона.

45-й чемпионат рабочих профессий WorldSkills впервые прошёл в Казани с 22 по 27 августа. На состязание приехали свыше 1300 конкурсантов из 63 стран, они соревновались по 56 компетенциям.