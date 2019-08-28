Москва, , 10:50 — REGNUM

В Москве 28 августа выпустят из спецприемника незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы, главу столичного муниципального округа Красносельский Илью Яшина. Оппозиционер написал в Twitter время и своего освобождения.

«Сегодня в 14:20 я должен выйти на свободу из спецприемника (ул. Мневники, 6)», — сообщил Яшин.

27 августа Верховный суд РФ отказал в регистрации на выборах Яшину, а также другим незарегистрированным кандидатам — Елене Русаковой и Константину Янкаускасу.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа Московский городской суд признал законным отказ Илье Яшину в регистрации его в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы.

Яшина поместили в спецприемник в конце июля за участие в несанкционированных акциях протеста.

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