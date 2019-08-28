Остин, США, , 11:11 — REGNUM

Разработчики из Gunfire Games 27 августа провели на Twitch прямую трансляцию, в которой рассказали о будущем игры Remnant: From the Ashes. В сентябре проект ждёт крупное обновление с новым игровым режимом и исправлениями многих ошибок.

Новый режим «Приключение» появится в проекте уже 3 сентября 2019 года. С его помощью игроки смогут путешествовать по всей карте (в текущей версии каждое прохождение игры открывает лишь небольшой участок глобальной карты). Разработчики также пообещали исправить ряд багов (ошибок), добавить новых врагов, оружие и локации.

Remnant: From the Ashes — это шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного орудия) от третьего лица, события которого разворачиваются в мире, захваченном монстрами. Небольшим группам игроков предстоит исследовать локации, населённые враждебными существами, создавать снаряжение и уничтожать огромных боссов.

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