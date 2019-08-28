п. Усть-Ордынский, , 10:48 — REGNUM

Власти Иркутской области обнародовали информацию о готовности к новому учебному году всех школ Усть-Ордынского Бурятского округа. В официальной информации по этому поводу сказано, что проверку готовности прошли 206 общеобразовательных учреждений, 92 учреждения дошкольного образования, 13 учреждений дополнительного образования и две вечерние школы.

По оценке руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолия Прокопьева, в 2019—2020 учебном году за парты сядут почти 20 тысяч учеников, в том числе 2222 первоклассника.

Напомним, в 2019 году Иркутской области выделена беспрецедентная сумма — 4,2 млрд рублей — на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях области. Причём, как пояснил губернатор региона Сергей Левченко, это только то, что положено региону без учёта режима ЧС.

Наводнение в области началось с 26 июня. В зону подтопления попали более 100 населённых пунктов. Порядка 45 тысяч человек признаны пострадавшими.

На территории муниципальных образований Усть-Ордынского Бурятского округа в рамках реализации государственных программ ведутся работы по капитальному ремонту и строительству более чем на 40 объектах социальной сферы, в том числе на 12 объектах сферы образования.

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