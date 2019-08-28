Уфа, , 11:37 — REGNUM

Донской животновод вошел в десятку лучших операторов машинного доения в России. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

ХХVII Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров прошел в Башкирии с 23 по 26 августа.

В конкурсе приняли участие операторы машинного доения из Ростовской области, представители СПК «Колос» Сергей Тучевский и Василина Кваша.

В результате, Сергей Тучевский занял седьмое место в номинации «Мужчины всех возрастов». Его коллега Василина Кваша заняла 11 место в номинации «Женщины. Ветераны старше 45».

Напомним, что в этом году конкурс проходил на базе молочного комплекса ГУСП совхоз «Алексеевский» Уфимского района Башкирии.

За звание лучшего по своей профессии боролись 62 специалиста из 55 регионов России.

В номинации «Мужчины всех возрастов» победу одержал Эдуард Александрин из Республики Мордовия. Савелий Крестинков (Московская область) и Николай Князев из Ханты-Мансийского АО заняли второе и третье место соответственно.

В номинации «Женщины. Ветераны старше 45» лидером конкурса стала Галина Гончарева из Новосибирской области. Второе и третье место завоевали Ольга Батаргина из Удмуртской Республики и Светлана Степанова из Томская области соответственно.