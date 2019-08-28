Банжул, , 10:44 — REGNUM

Во вторник, 27 августа, в возрасте 95 лет скончался первый президент Гамбии Дауда Джавара. Ветеринар, ставший политиком, привел свою страну к независимости от Великобритании в 1965 году, передает ВВС Africa.

После того, как Гамбия, одна из самых маленьких стран Африки, стала республикой в 1970 году, он был избран президентом. Джавара пережил одну попытку государственного переворота 11 лет после избрания на пост. Его пытались сместить с помощью войск из соседнего Сенегала.

В 1994 году он был свергнут военным Яхьей Джамме.

После переворота в 1994 году Дауда Джавара, который был посвящен в рыцари королевой Елизаветой, жил в изгнании в Великобритании в течение восьми лет, но позже вернулся в Гамбию, где он прожил последние годы своей жизни.

«Я думаю, что самым важным наследием сэра Дауды будет его уважение к правам человека, а также создание сильных правительственных учреждений, которым завидуют и которыми восхищаются», — заявил министр информации Гамбии Эбраима Силлах на радио BBC, вспомнив первого президента как харизматичного и красноречивого человека.

Действующий президент Гамбии Адама Барроу написал на своей странице в Твиттере: «Его кончина действительно большая потеря для страны в частности и человечества в целом».

Пресс-служба правительства сообщила, что похороны Джавары состоятся днем в четверг, 29 августа.