Симферополь, , 10:40 — REGNUM

В центре Симферополя обнаружили потенциально опасные аттракционы на детских площадках. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«В ходе проверки исполнения законов при эксплуатации аттракционов в парке имени Тренёва конструкции были установлены в нарушение норм — не обеспечивали безопасность детей и содержали различного рода посторонние металлические конструкции, зазоры, отверстия, что приводило к рискам получения травм», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ялтинские чиновники предложили ввести запрет на установку нестационарных торговых объектов возле социальных объектов города, в частности, детских площадок.