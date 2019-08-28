Мадрид, , 10:26 — REGNUM

Ошибка фармацевтической компании Farma-Química Sur привела к вспышке детского гипертрихоза (синдрома оборотня) в Испании, пишет газета El Pais 28 августа.

В общей сложности 17 маленьких детей пострадали от этого синдрома: десять в Кантабрии, четверо в Андалусии и трое в Валенсии. Это заболевание проявляется обильным ростом волос на теле и лице человека. Расследование вывело на подозрительный сироп против рефлюкса желудка, который продавался как экстемпоральное лекарство в некоторых аптеках. Оказалось, что под видом омепразола в них содержался миноксидил, сильное сосудорасширяющее средство.

Компании Farma-Química Sur изучила поставки омепразола из Индии — они оказались чистыми. Выяснилось, что ошибка и путаница произошла уже на стадии сортировки на мелкие партии: в некоторых случаях инструкция к препарату была вложена в одни коробки, а сам порошок — в другие.

Прокуратура Кантабрии начала расследование после жалобы четырех семей. Все опрошенные врачи и фармацевты отметили, что в литературе нет случаев описания отравления столь маленьких детей миноксидилом. Этот случай будет изучен, чтобы узнать о влиянии этого вещества на детское здоровье. Наиболее опасными побочными эффектами его считаются сердечные заболевания.