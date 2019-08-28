Екатеринбург, , 10:25 — REGNUM

Ситуация вокруг рисунка «Супрематический крест», нарисованного на одной из площадей Екатеринбурга, не выдерживает критики. Об этом заявил депутат гордумы Дмитрий Николаев, сообщает ЕАН.

Парламентарий высоко оценил творчество Покраса Лампаса. По мнению Николаева, это «отличный художник-каллиграф», и скандал вокруг его работы выглядит крайне странно.

«То, что происходит в Екатеринбурге, уже напоминает какой-то сюр», — считает депутат.

Избранник уверен, что почвы для протеста в городе нет, а ситуация разрешится сама собой.

Напомним, после возмущения православных активистов художник Покрас Лампас не стал приезжать в Екатеринбург для восстановления своей работы «Супрематический крест». Автор уже выразил готовность внести изменения в рисунок.

Читайте ранее в этом сюжете: Православные активисты открестились от угроз из-за креста в Екатеринбурге