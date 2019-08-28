Буденновск, Ставропольский край, , 10:23 — REGNUM

Президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов, внесший значительный вклад в развитие ставропольского Буденновска, стал почетным гражданина города. Диплом и соответствующее удостоверение ему накануне, 27 августа, вручил мэр Буденновска Виталий Манько, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

В мэрии пояснили, что решение о присвоении Алекперову данного звания в августе было принято депутатами городской Думы после рассмотрения ходатайства и одобрения кандидатуры общественным советом.

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Как сообщало ИА REGNUM, о намерении «Лукойла» развивать юг Ставропольского края ещё в начале февраля 2018 года Вагит Алекперов заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Накануне глава нефтяной компании и губернатор края Владимир Владимиров подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает строительство в Буденновске крупного газохимического комплекса.

В этот день в Буденновске также состоялась открытие стадиона, построенного в рамках социальной программы «Лукойла». Во время церемонии Алекперов заявил, что считает Буденновск «родным для компании городом», с которым связывают десятилетия совместной работы.

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