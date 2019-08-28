Пермь, , 10:12 — REGNUM

В Пермский край поступило 579 тыс. доз вакцины от гриппа, в том числе, почти 187,9 тыс. доз вакцины для детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Вторая крупная поставка вакцины ожидается в октябре. Потребности региона в вакцине будут полностью обеспечены.

Планируется, что в общей сложности Прикамье получит 1,3 млн доз вакцины, в том числе 436 тыс. доз — для детей.

Напомним, главный санитарный врач региона заявил о необходимости привить в 2019 году от гриппа не менее 1,362 млн человек (52% населения края).

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