Новосибирск, , 10:11 — REGNUM

Несколько новых сортов овощей, в том числе томатов и огурцов вывели сотрудники Сибирского НИИ растениеводства и селекции — филиала ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН». Об этом 28 августа сообщает пресс-служба института.

Томат «памяти Губко» был назван в честь выдающегося селекционера Валентины Губко, которая с 1971 по 2016 год работала в отделе овощной селекции СибНИИРС. Помидоры предназначены для посадки в открытом грунте и имеют куст, который можно не пасынковать, хотя для получения более ранней продукции селекционеры все-таки рекомендуют убирать пасынки до первой цветочной кисти. Первые плоды у него достаточно крупные, до 250 грамм, последующие помельче.

Также в этом году был селекционеры представили новый сорт огурцов «богатая грядка». К его сильным сторонам создатели относят высокую урожайность (до 9 кг с квадратного метра в открытом грунте), устойчивость к бактериозу и корневым гнилям и хорошие вкусовые качества.

«Это самоопыляемый сорт, а потому он дает урожай при тех погодных условиях, которые негативно сказываются на насекомых-опылителях», — сообщила заведующий лабораторией селекции, семеноводства и технологии возделывания овощных культур и картофеля СибНИИРС кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Штайнерт.

Третья новинка от селекционеров СибНИИРС — сорт базилика «яшка-цыган» (такое название он получил за густо-фиолетовый цвет листьев). Другие его черты — насыщенный аромат и отчетливое послевкусие душистого горошка. Эта культура не требует много места на приусадебном участке: по данным селекционеров, с одного квадратного метра, засеянного базиликом «яшка-цыган» можно собрать до двух килограмм зеленой массы.

Отмечается, что в настоящее время новые сорта переданы на государственные сортоиспытания.

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