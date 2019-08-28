Тюмень, , 10:10 — REGNUM

В Тюмени отменены два авиарейса в ямальский город Тарко-Сале. Об этом говорится на сайте онлайн-табло аэропорта «Рощино».

Самолёт авиакомпании «ЮТэйр» должен был вылететь утром 26 августа. Затем вылет перенесли на 27 августа, а потом и вовсе на 28-е. В итоге его пришлось отменить.

Причиной такой ситуации стала размокшая в Тарко-Сале взлётно-посадочная полоса. Ранее на Ямале шли дожди.

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