Токио, , 10:19 — REGNUM

Компании Sega и Sports Interactive анонсировали новую часть симулятора спортивного менеджмента Football Simulator. Об этом они сообщили в Twitter-аккаунте проекта 27 августа.

https://twitter.com/FootballManager/status/1166372180537618432

Сообщается, что проект выйдет на облачном сервисе Google Stadia. При этом разработчики обещают, что производительность Football Manager 2020 на Stadia будет выше, чем на других платформах. Первые подробности предстоящего проекта станут известны в сентябре 2019 года.

Напомним, Football Manager — это серия симуляторов спортивного менеджмента, первая игра в которой вышла в 1992 году (она называлась Championship Manager). С 2004 года компания Sports Interactive выпускает игры франшизы под их современным названием.

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