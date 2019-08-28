Пермь, , 10:03 — REGNUM

В Пермском крае планируется создание детских автогородков в школах и детских садах. В таких городках детей будут учить правилам дорожного движения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе краевого правительства.

Губернатор Максим Решетников указал на необходимость проведения материально-технических мероприятий в течение ближайшего года. «Деньги на эти цели будем закладывать», — подчеркнул он.

В детских автогородках оборудуют площадку с дорожной инфраструктурой, светофорами, шлагбаумами, дорожными знаками и тремя педальными автомобилями.

Планируется, что ежегодные расходы на создание детских автогородков составят примерно 24,7 млн рублей.