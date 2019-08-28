Южно-Сахалинск, , 10:13 — REGNUM

На подготовку к новому учебному году в Сахалинской области потратили более 3 млрд рублей. Это вдвое больше, чем год назад, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Все школы Сахалина готовы к началу занятий. За парты 1 сентября сядут 58 тыс. учащихся, из них 6 тыс. первоклашек.

К новому учебному году завершилось строительство школы на 800 мест в Долинске, пристройки к школе южно-сахалинской гимназии. В районах области открываются 15 центров образования цифрового и гуманитарного профилей. Школы Сахалина получили 10 новых автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в России отмечают День знаний. В некоторых регионах ДФО подготовка к новому учебному году осложнена паводком.