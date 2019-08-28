Вашингтон, , 09:59 — REGNUM

Обновлённые версии классических платформеров (игры, в которых нужно перемещаться по специальным платформам для прохождения уровней) «Король лев» и «Аладдин» выйдут на PS4, Xbox One и Nintendo Switch осенью 2019 года. Об этом 28 августа сообщил портал Gematsu.

Сообщается, что в обновлённых версиях проектов появится функция «перемотки вперёд и назад» — с её помощью геймеры смогут быстро перейти к интересующей их части игры. Также игроки смогут на время передать управление персонажем искусственному интеллекту, чтобы посмотреть, как проходить тот или иной уровень.

Напомним, оригинальные «Аладдин» (релиз в 1993 году) и «Король лев» (релиз в 1994 году) разрабатывались для приставок Sega Genesis и Nintendo Entertainment System (NES). Кроме них, обновлённую версию также получила игра «Утиные истории» — её релиз состоялся в 2013 году.

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