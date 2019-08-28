Мюнхен, Германия, , 09:43 — REGNUM

Хозяин немецкого ресторана Bräustüberl Tegernsee подал в суд на корпорацию Google за время ожидания заказа, указанное в интернет-поисковике. Спор удалось решить до судебного разбирательства в пользу ресторана, передает канал n-tv.

Google указал в описании заведения, что время ожидания заказа здесь составляет в среднем 15 минут, а в выходные дни — до 90 минут. Хозяин баварского ресторана Петер Хуберт заявил, что такая информация отпугивает потенциальных клиентов. Чтобы избежать суда, интернет-корпорация признала требования ресторана и убрала спорный параметр. По просьбе заведения он может быть снова отображен.

Судебное слушание, назначенное на 28 августа, было отменено. Петер Хуберт добивался удаления информации из Интернета с 2017 года.