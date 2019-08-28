Варшава, , 09:39 — REGNUM

Резкий рост заболеваемости корью в 2019 году зафиксирован Национальным институтом общественного здоровья Польши. Об этом сообщает Polsat News.

За период с 1 января по 15 августа зарегистрировано 1358 случаев, тогда как годом ранее их было 103. За весь 2018 год корью заболели 339 жителей Польши, в 2017 году их было 63 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об опасности эпидемии кори, вспышки которой наблюдаются в ряде стран мира. Так, самой опасной по кори страной Евросоюза признана Литва, где зафиксировано 206,5 случаев болезни на 1 млн человек.

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