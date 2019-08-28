Салехард, , 09:31 — REGNUM

На Ямале в крайней восточной точке континентальной Европы установлен памятный знак. Он размещён в Полярно-Уральском парке на вершине горы Нгодяяха, сообщает пресс-служба губернатора.

Знак высотой пять метров весит две тонны. На нём находится двуглавый орёл. Автором проекта является известный на Ямале геолог Иван Попов, который внёс весомый вклад в то, чтобы определить местонахождение самой восточной европейской точки.

Место, где на востоке заканчивается Европа, было определено в 2017 году. Это сделали сотрудники Института географии РАН. Перед этим, в августе 2016-го, в Полярно-Уральский природный парк прибыла экспедиция. Научные работники конкретизировали, где именно находится та самая точка.

Добавим, гора Нгодяяха имеет в высоту 793 метра. Глава Российского центра освоения Арктики Андрей Умников считает, что место установки памятного знака может стать одним из туристических брендов ЯНАО. По его словам, такие места весьма популярны у туристов.

С инициативой определить самую восточную точку и поставить знак выступило правительство Ямала. Поддержку оказал окружной департамент по туризму.

Как отмечают учёные, самая западная точка Европы находится на мысе Рока (Португалия). Северная размещена в Новрегии, на мысе Нордкал. А самая южная — в Испании, на мысе Марокки.