Томск, , 09:23 — REGNUM

Энергокомплекс Томской области выполнил план по подготовке к зиме более чем на 80%. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 августа в администрации региона.

Подготовку объектов к предстоящей зиме рассмотрели на совещании в Томской области. Замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный подчеркнул, что на большинстве генерирующих и сетевых предприятий ремонты идут с опережением графиков.

«В целом, план подготовки к осенне-зимнему периоду 2019−2020 годов выполнен более чем на 80%», — резюмировал Шатурный.