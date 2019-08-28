Майкоп, , 09:22 — REGNUM

Девять пришкольных стадионов построит в Адыгее ПАО «Газпром» в рамках благотворительной акции. На это энергетическая компания направит 147,3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 28 августа в пресс-службе правительства республики.

Договоренность о строительстве физкультурно-спортивных сооружений ранее была достигнута главой региона Муратом Кумпиловым с руководством ПАО «Газпром». По одному пришкольному стадиону появится во всех девяти муниципальных образованиях Адыгеи.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Адыгеи на подготовку к новому учебному году потратили более 220 млн рублей, две трети из этой суммы — средства из муниципальных бюджетов. Все школы республики признаны готовыми к приему учеников.