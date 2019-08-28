Канберра, 28 августа 2019, 09:25 — REGNUM
Одиннадцать неизлечимо больных в штате Виктория (Австралия) получили разрешение на «активный уход из жизни». Об этом 28 июня сообщает Australian Associated Press со ссылкой на данные независимого наблюдательного совета, выпустившего первый отчет о действии схемы.
«В будущем мы сможем более полно сообщать о том, как работает закон…, — сказала председатель наблюдательного совета Бетти Кинг. — Сейчас их число (случаев эвтаназии) невелико, мы должны защитить частную жизнь пациентов и врачей, которые его применяют».
По ее словам, в последующие отчеты будут включены анонимные данные, которые позволят обществу иметь информацию по этой чувствительной теме.
«Это также поможет нам в разработке рекомендаций по улучшению работы закона», — сказала Кинг.
Следующий доклад должен быть представлен в феврале, обзоры будут представляться каждые шесть месяцев в течение первых двух лет действия закона.
В июне этого года Виктория стала первым в стране штатом, где была легализована эвтаназия.