Буденновск, Ставропольский край, , 09:16 — REGNUM

Новый стадион, предусмотренный для игры в футбол и занятий легкой атлетикой, открылся в городе Буденновске Ставропольского края. Комплекс построен в рамках социальной программы нефтяной компании «Лукойл», сообщили ИА REGNUM 28 августа в пресс-службе губернатора края.

Строительство стадиона продолжалось несколько месяцев — с апреля по август текущего года. Комплекс включает футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки, секторы для прыжков в длину и метания ядра, а также крытые трибуны на 500 мест.

Церемония открытия стадиона состоялась накануне, 27 августа. Первые символические удары по мячу на футбольном поле нового спорткомплекса нанесли губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов. Затем здесь состоялся товарищеский матч между сборными ветеранов футбола СССР и России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в этот же день, 27 августа, Владимир Владимиров и Вагит Алекперов подписали меморандум о сотрудничестве между правительством Ставрополья и «Лукойлом». Главным пунктом документа является взаимодействие сторон при строительстве компанией в Буденновске крупного газохимического комплекса.