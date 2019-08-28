Новосибирск, , 09:06 — REGNUM

Новосибирские спасатели предупредили автомобилистов и судоводителей о плохой видимости во время туманов и призвали их к осторожности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В Новосибирской области местами возможны очаги туманов. Вероятность их появления возрастает по ночам и рано утром на пониженных участках местности и дорогах рядом с водоёмами, — говорится на сайте ГУ МЧС РФ по Новосибирской области. — Туман лучше переждать в безопасном месте и не пытаться быстрее его проехать».

В ведомстве напомнили, что туман сильно снижает видимость, может затруднить движение транспорта и увеличить вероятность ДТП.