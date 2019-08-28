Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:10 — REGNUM

Несмотря на массовое увольнение хирургов в больницах Нижнего Тагила, горожанам оказывается вся необходимая хирургическая медпомощь. Об этом заявил свердловский вице-губернатор Павел Креков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.

По словам чиновника, все дни после увольнения в городе оказывалась вся хирургическая помощь, и не было зафиксировано ни одной жалобы от горожан на работу медиков.

С Крековым согласилась директор Свердловского областного медколледжа Ирина Левина.

«Все пациенты однозначно подчеркнули, что они абсолютно не почувствовали никаких проблем, никаких перебоев или напряженностей», — заявила руководитель.

Напомним, в больнице №1 и Демидовской больнице Нижнего Тагила массово уволились врачи-хирурги. Часть врачей ЦГБ №1 после диалога с властями решили отозвать свои заявления.

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