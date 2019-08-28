Москва, 28 августа 2019, 09:05 — REGNUM
В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) к 2035 году планируется построить 125 новых объектов здравоохранения, сообщили в Стройкомплексе.
На данную тему: В Новой Москве построят более 60 социальных объектов
На сегодняшний день в Новой Москве возведено 68 социальных объектов, в том числе 12 учреждений здравоохранения.
До 2022 года планируется построить еще 12 медицинских учреждений: семь — за счет бюджета Москвы и пять — на средства инвесторов.
Поликлиники, больницы и подстанции скорой помощи оборудуют новейшим современным оборудованием.
Как сообщало ИА REGNUM, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы каждый месяц вводится в эксплуатацию около 20 тысяч квадратных метров индивидуального жилья.
Читайте также: В Новой Москве ежедневно сдают по жилому дому