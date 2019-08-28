Москва, , 09:05 — REGNUM

В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) к 2035 году планируется построить 125 новых объектов здравоохранения, сообщили в Стройкомплексе.

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На сегодняшний день в Новой Москве возведено 68 социальных объектов, в том числе 12 учреждений здравоохранения.

До 2022 года планируется построить еще 12 медицинских учреждений: семь — за счет бюджета Москвы и пять — на средства инвесторов.

Поликлиники, больницы и подстанции скорой помощи оборудуют новейшим современным оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы каждый месяц вводится в эксплуатацию около 20 тысяч квадратных метров индивидуального жилья.

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